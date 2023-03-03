انت الان تتابع خبر زيدان على رادار فريق إنجليزي كبير لإنقاذ موسمه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، استقرت على الإطاحة بالمدرب، غراهام بوتر، نظرا لسوء نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.



وتراجع نادي تشيلسي إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تعرضه لهزيمتين مقابل ثلاثة تعادلات في آخر 5 جولات، كما خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".



وقالت "ديلي ميل" إن غراهام بوتر لن يكمل تعاقده مع الفريق اللندني، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة النادي للتعاقد مع اسم كبير في عالم التدريب.



وأشارت إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، ولويس إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، يتصدران قائمة الترشيحات لخلافة غراهام بوتر في تشيلسي.



وختمت تقريرها بأن الإسباني والفرنسي، لا يرتبطان بتعاقد في الوقت الحالي، ويبحثان عن تحد جديد.



يذكر أن زيدان رحل عن قيادة ريال مدريد الإسباني في صيف 2021، بينما انتهت مغامرة إنريكي مع إسبانيا بعد الخروج من الدور الثاني لبطولة كأس العالم "قطر 2022، بالخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح.



