انت الان تتابع خبر السيسي لفتاة مصرية: أنا مش خايف والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على سؤال فتاة له، خلال تناول وجبة الإفطار مع أهالي قرية مصرية اليوم الخميس، سألته عما إذا كان خائفا.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في فاعليات افتتاح مشروعات جديدة بالمنيا، اليوم:” وقت الإفطار مع أهالي المعصرة، فيه شابة سألتني، مش خايف؟، قلت لها، لأ مش خايف، هي تقصد، انها عاوز تطمن على بكرة، هما دايما عاوزين يفقدوكوا الثقة في أنفسكم أولا، وفينا ثانيا، الكلام مش ليكو، مش قلقان خالص”.



وتابع:”بنحاول نخفف الأزمة على الناس كلها، ودايما بنتحرك ونفكر، الأمة في العالم كبيرة، بنحاول بقدر الإمكان ما نعكسش اللي بيحصل علينا علشان الأثار ما تبقاش قوية.



وأضاف الرئيس:”أنا مش خايف، علشان ربنا موجود، وهو موجود وقادر، ربنا يحمينا كلنا”.