انت الان تتابع خبر السعودية تُحذّر المواطنين والمقيمين من هذا الأمر .. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت المديرية العامة لحرس الحدود السعودية مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية.



كما حثت المديرية على الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة التي تم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.



وشددت على أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى 30 شهرا أو غرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معا.



وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من مناطق الحدود بالالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.