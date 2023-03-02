انت الان تتابع خبر لبنان قريب من تنفيذ شروط لاستجرار كهرباء الأردن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر حكومي لبناني واسع الاطلاع، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اللبنانية "تلقت إشارات إيجابية من البنك الدولي في ما يخص خطة تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن والغاز من مصر".



وقال المصدر، إن : "لبنان يقترب من إنجاز كامل شروط البنك الدولي حتى يبدأ العد العكسي لمسار تنفيذ هذه الخطة التي وضعت على السكة منذ شهر آب/أغسطس 2021"، وفقا لوكالة سبوتنيك.



وكان لبنان ممثلاً بالرئيس اللبناني السابق، العماد ميشال عون، قد تبلغ من الولايات المتحدة ممثلة بسفيرتها لدى بيروت دوروثي شيا، في 19 أغسطس 2021 ، قراراً من الإدارة الأمريكية "بمساعدة لبنان في استجرار الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز المصري".

