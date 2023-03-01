انت الان تتابع خبر مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.



وأوضحت أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.



وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين إلى المسجد، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية وذلك في محاولة منها لفرض التقسيم الزماني والمكاني على الحرم القدسي الشريف.(بترا)