انت الان تتابع خبر البنتاغون: النزاع في أوكرانيا قد يستمر سنتين أو ثلاثا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال بأن النزاع في أوكرانيا قد يستمر خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة.



وأشار نائب الوزير خلال جلسة الاستماع في الكونغرس الأمريكي، يوم الثلاثاء: "لا نعرف كيف سيتطور النزاع. وهو قد ينتهي بعد ستة أشهر، أو بعد سنتين أو ثلاث".



وأضاف كال أنه يأمل باستمرار دعم الكونغرس في ما يخص تمويل المساعدات لأوكرانيا، حتى في ظل التقييمات الراهنة لفترة النزاع المحتملة.



يذكر أن الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا حوالي 50 مليار دولار من المساعدات منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، بما فيها أكثر من 25 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.