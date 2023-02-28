انت الان تتابع خبر إغلاق المجال الجوي فوق مدينة بطرسبورغ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت سلطات مدينة بطرسبورغ شمالي روسيا أن مطار بولكوفو المدني في المدينة لا يستقبل أو تقلع منه أي طائرات مؤقتا، دون تحديد الأسباب.



ووفقا لخدمة Flightradar، فإن الطائرات المدنية الآن لا تقترب من مدينة بطرسبورغ، وتم الإعلان عن عودة الطائرات المتجهة من موسكو إلى بطرسبورغ إلى موسكو، وإغلاق المجال الجوي فوق المدينة بالكامل، ولا يقبل مطار بولكوفو أي رحلات جوية، فيما تواردت أنباء عن تأخير في الرحلات لمدة تصل إلى 12 ساعة.



وقد أفادت بعض وسائل الإعلام في المدينة أن المقاتلات انطلقت في أجواء المدينة، ولم تصدر معلومات رسمية حول هذا الشأن بعد."نوفوستي"