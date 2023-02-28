انت الان تتابع خبر واشنطن تعلن عن مقتل أميركي بالضفة الغربية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "أن أميركيا، قُتل أمس الاثنين في أعمال عنف قام بها مستوطنون صهاينة وقعت في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة"، بحسب واشنطن بوست.



ولم يكشف برايس هوية القتيل، لكن السفير الأميركي لدى الاحتلال توم نايدز قال في تغريدة له "يمكنني أن أؤكد أن مواطنا أميركيا قُتل في إحدى الهجمات في الضفة الغربية".



ودعا برايس الاحتلال إلى اتّخاذ خطوات ضد المستوطنين الذين يقفون وراء أعمال العنف، مضيفا "ندين كذلك العنف العشوائي واسع النطاق الذي مارسه مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين"، مشيرا إلى "مقتل فلسطيني وإصابة 300 في هجوم شنّه مستوطنون إسرائيليون تم خلاله إحراق أبنية وسيارات في مدينة حوارة الفلسطينية".



كما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان مساءلة كاملة للمسؤولين عن هذه الهجمات وملاحقتهم قضائيا.--(بترا)