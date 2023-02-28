انت الان تتابع خبر مستوطنون يحاولون دعس جنود الاحتلال ولابيد: نتنياهو فقد السيطرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ذكر جيش الاحتلال مساء الاثنين، أن مستوطنا حاول دعس أحد ضباطه شمالي الضفة الغربية، فيما رشق آخرون الجنود بالحجارة.



وقالت وسائل إعلام عبرية، نقلاً عن جيش الاحتلال، أنّ مستوطنين رشقوا الحجارة تجاه قوات الجيش في منطقة مفترق الغاز غرب نابلس".



وفي حادثة أخرى، "حاول دهس ضابط في الجيش كان يقف عند النقطة، وردت القوة بإطلاق النار على إطارات السيارة لكنها تمكنت من الفرار".



وقالت، إن أحد قادته بالضفة الغربية تعرض للاعتداء اللفظي والبدني يوم الأحد، عندما حاول إبعاد مستوطنين كانوا يقومون برشق سيارات فلسطينية عند مستوطنة "ريمونيم" قرب رام الله.



زعيم المعارضة يائير لابيد تعليقا على تلك الاعتداءات: "إن ميلشيات بن غفير وسموتريتش مستمرة بأعمالهم الهمجية .. مما سيعرّض قوات الجيش للخطر، مضيفا "نتنياهو فقد السيطرة على حكومته وأوقفوا هذا الجنون قبل فوات الأوان".



من جانبه، علق وزير الجيش غالانت إثر محاولة مستوطنين دهس قوة لواء من جولاني في حوارة: "هجوم مثيري الشغب اليهود على جنود الجيش الإسرائيلي هو عمل خاطئ وخطير للغاية .. ولن يكون هناك تسامح مع المخالفين للقانون"