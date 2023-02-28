انت الان تتابع خبر الاحتلال يحاصر مدينة أريحا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحاصر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مدينة أريحا، وتمنع الفلسطينيين من الحركة باتجاه معبر الكرامة الحدودي أمام المغادرين والقادمين إثر عملية أريحا.



واحتشدت قوات الاحتلال عند مفترق البحر الميت، جنوب أريحا، وسط تواجد مركبات إسعاف إسرائيلية، ونصبت حاجزا عسكريا في المكان.



وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت تفاصيل 3 عمليات إطلاق نار متتابعة في أريحا، وقعت مساء الاثنين.



وقالت القناة 12 العبرية، إن الحادث بدأ عند مفترق "بيت هعرفا"، حيث أطلق مسلحون النار على مستوطن كان يقود سيارة وأصيب بجروح حرجة جدا، واسنحبوا من المكان.



وأضافت أن المنفذين تابعوا طريقهم وأطلقوا النار على سيارة أخرى كانت تقل مستوطنين، لكن الرصاصات أصابات السيارة فقط.



وأوضحت أن المنفذين واصلوا طريقهم وأطلقوا النار على سيارة ثالثة، ثم خرجوا من سيارتهم وأشعلوا النار فيها وانسحبوا سيرا على الأقدام.