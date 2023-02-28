انت الان تتابع خبر عالم جيولوجيا: زلزال مدمر سيضرب هذه الدولة الشهر القادم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف عالم الجيولوجيا العراقي الدكتور صالح محمد عوض أنه من المتوقع حدوث زلزال جديد في تركيا يوم 8 مارس المقبل، مشيرا إلى أنه يعتمد على حسابات علمية فيزيائية ويتم قياس جهد الأرض، وبناء على النتائج يتم الوصول إلى حقيقة وجود زلزال في فترة زمنية معينة.



وأضاف صالح محمد عبر شاشة قناة صدى البلد المصرية أن هناك احتمالية ورادة لحدوث زلزال بناء على الحسابات الفيزيائية، ومن المتوقع حدوث زلزال في تركيا يوم 8 مارس المقبل، ولكن سيكون أقل ضررا من زلزال تركيا وسوريا الذي حدث يوم 6 فبراير الجاري.



وتابع: التنبؤ بحدوث زلزال أو هزات أرضية يكون بناء على مجموعة من المؤشرات والحسابات، وبناء عليه يتم توجيه النصائح، بحدوث زلزال في مكان معين، ويمكن للجهات المعنية الأخذ بها أو لا.



وأوضح عالم الجيولوجيا العراقيأن الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة، وبدأت الهزات الأرضية تنتشر بعد زلزال تركيا المدمر، كما أن الصفيحة تتعرض لأكثر من 200 هزة تابعة للزلزال المدمر.



وأشار عوض إلى أن هناك انتشار للزلازل على الصحفية الأناضولية الشرقية، أن وضع القمر يوم 8 مارس المقبل، سيكون نفس وضعه في 6 فبراير، ولكن الزلزال المقبل سيكون أقل في الخسائر بسبب بعد كواكب الزهرة والمشترى والمريخ.