انت الان تتابع خبر كندا تحظر تيك توك والسبب .. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حظرت كندا، الإثنين، تطبيق "تيك توك"، على جميع هواتف وأجهزة الحكومة، جراء مخاوف متعددة بشأن حماية البيانات.



وقالت الحكومة، في بيان، إنّه "اعتبارا من الثلاثاء سيتمّ حذف تطبيق تيك توك عن كل الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة. وسيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق بالمستقبل".



وأضافت الحكومة أنّ "كبير مسؤولي الاتصالات بكندا خلص إلى أن (التطبيق) ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر تهدّد الخصوصية والأمن".



ورغم عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، حذّرت حكومة كندا من أنّ "أساليب جمع البيانات بتطبيق تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف".



وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة.



واستغرب متحدث باسم تيك توك القرار الكندي بحظر التطبيق، معتبرا أنه اتّخذ "دون ذكر أي مخاوف أمنية محددةأو التشاور مع الشركة".



وتطبيق "تيك توك"، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، يضعه الغرب تحت المجهر منذ أشهر، بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.



وتدهورت علاقات الصين وكندا بشكل حادّ في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقيف أوتاوا، بناء على طلب القضاء الأمريكي، مسؤولة كبيرة في شركة هواوي في العام 2018، وردّت الصين على الخطوة بتوقيف مواطنَين كنديّين.



والأسبوع الماضي، فتح مفوّض الخصوصية الكندي تحقيقا يستهدف تيك توك على خلفية جمع واستخدام معلومات شخصية للمستخدمين.