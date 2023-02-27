انت الان تتابع خبر الاحتلال يشدد حصاره على نابلس لليوم الثاني على التوالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حصارها على محافظة نابلس ومحيطها شمال الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي.



وقالت محافظة نابلس، في بيان، إن قوات الاحتلال ما زالت تغلق حواجز حوارة وعورتا وطريق المربعة وزعترة، وإغلاق مدخل بيتا بالمكعبات جنوب نابلس، فيما تعيق حركة المواطنين الفلسطينيين على مدخل بلدة صرة جنوب غرب المدينة، وتنتشر على مداخل المدينة.



إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق البوابة المنصوبة على المدخل الرئيسي لقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.