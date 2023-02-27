انت الان تتابع خبر وزير الخارجية المصري يصل تركيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حط وزير الخارجية المصري سامح شكري في الأراضي بعد زيارة قصيرة إلى العاصمة السورية دمشق.



والتقى وزير الخارجية المصري نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، حيث من المقرر أن يزور الوزير المصري مناطق الزلازل المنكوبة.



وأشار وزير الخارجية التركي في تصريحات سابقة: "مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت الدعم والمساعدات لتركيا بعد الزلزال ونشكرها على ذلك ونقدر هذا الموقف ونحفظه".



وبين أنه سيدلي مع الوزير المصري بتصريحات مقتضبة أمام للصحفيين، كما أنهما سيزوان مرسين التي ستصل إليها سفينة مساعدات مصرية ثانية اليوم.

