انت الان تتابع خبر معدات الجيش المصري تستعد .. ماذا يحدث في سيناء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أظهر فيديو نشرته وزارة الدفاع المصرية اصطفاف عدد كبير من معدات الحفر والتعمير، في أرض سيناء.



وجاء الفيديو بعد قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، بمشاهدة اصطفاف معدات البناء المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وذلك على هامش تواجده بمدينة الإسماعيلية.



وتهدف مصر إلى إعمار شبه جزيرة سيناء، بعد سنوات عديدة من مواجهة الإرهاب، حيث تم إنفاق 610 مليار جنيها كاستثمارات منفذة وجارى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء على التنمية المتكاملة والتنمية العمرانية، وتم إحداث ربط كامل ما بين غرب قناة السويس وسيناء، من خلال مجموعة من الأنفاق والكبارى لخدمة التنمية.



وعملت مصر على إنشاء شبكة طرق في سيناء، حيث تم إنشاء 6 أنفاق تحت قناة السويس، و7 كبارى عائمة ومجموعة هائلة من الطرق تتجاوز 3000 كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء 5 مطارات، وتطوير الموانئ البحرية والجافة، وإنشاء 4 مدن عمرانية بتكلفة 18 مليار جنيه، لاستيعاب 1.5 مليون نسمة، وهى الإسماعيلية الجديدة، ومدينة سلام فى شرق بورسعيد، ومدينة رفح الجديدة، كذلك منطقة "الرويسات" بجنوب سيناء، مؤكدا أن أهم ما يميز هذه المشروعات التنموية أنها تمت بسواعد مصرية خالصة.



