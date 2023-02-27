انت الان تتابع خبر إنقاذ طفل تعرض للغرق بسد الكفرين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض طفل "3 سنوات" لحادث غرق في سد الكفرين بمحافظة البلقاء .



وأفاد تقرير مديرية الدفاع المدني عبر اذاعة الامن العام الاثنين، أن فرق الغطس المتخصصة بدفاع مدني البلقاء ومن خلال سرعة الاستجابة والوصول الى موقع الحادث، تمكنت من انتشال الطفل واسعافه وحالته العامة حسنة.



وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين الى الحذر خلال التنزه وابعاد الاطفال عن المرتفاعات الصخرية ومواقع تجمع المياه ومراقبتهم باستمرار حفاظا على سلامتهم .