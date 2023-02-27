انت الان تتابع خبر الاحتلال يشدد حصاره على نابلس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حصارها لمحيط محافظة نابلس في فلسطين المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ما زالت تغلق حواجز حوارة وعورتا وطريق المربعة وزعترة، وإغلاق مدخل بيتا بالمكعبات جنوب نابلس، فيما تعيق حركة المواطنين على مدخل بلدة صرة جنوب غرب المدينة، وتنتشر على مداخل المدينة.



وشهدت ليلة أمس هجوما للمستوطنين على بلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة. وفا