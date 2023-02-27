انت الان تتابع خبر شهيد و390 إصابة في حوارة وبيت فوريك وزعترة وبورين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، ليلة الاحد الاثنين ، بان طواقمها سجلت شهيد و390 إصابة خلال اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال على المواطنين في حوارة وبيت فوريك وزعترة وبورين بنابلس.



وشن مستوطنون بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، هجوما واسعا على بلدة حوارة والقرى المجاورة لها، جنوب نابلس، في تكامل للأدوار بينهم.



وللتسهيل على المستوطنين تنفيذ اعتداءاتهم، أغلقت قوات الاحتلال الحواجز المحيطة بمدينة نابلس ومنعت المواطنين من المرور عبرها في كلا الاتجاهين، واحتجزتهم، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوبهم، كما أغلقت مدخل بلدة بيتا الرئيسي بالمكعبات الاسمنتية، موفرة بذلك الحماية التامة للمستوطنين.



وأسفر هجوم المستوطنين، حتى الساعة، عن استشهاد مواطن وإصابة أكثر من 390 آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، وإحراق عدة منازل ومنشآت ومركبات، وترويع المواطنين، خاصة الأطفال.