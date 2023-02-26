انت الان تتابع خبر هزة أرضية تضرب الأنبار غربي العراق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت محافظة الأنبار الواقعة غربي العراق، فجر اليوم الأحد، إلى هزة أرضية، بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر.



وقالت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان، إن مراصدها سجلت حدوث هزة أرضية الساعة 02:47:22 فجر اليوم، لمسافة 86 شمال غربي الرطبة من محافظة الأنبار 500 كلم غرب بغداد.



وأضافت أن المواطنين شعروا بالهزة وبشكل واضح، لكن لم ترد للهيئة أنباء بشأن أي خسائر تذكر.



وكانت محافظات نينوى وأربيل ودهوك شمالي العراق قد تعرضن لهزتين أرضيتين أمس السبت، ولم تسفر عن وقوع خسائر.