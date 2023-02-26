انت الان تتابع خبر أوكرانيا تكشف تفاصيل عملية ياهيدني .. وتُكذّب الرواية الروسية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، أن روسيا شنت هجمات فاشلة بالقرب من قرية ياهيدني خلال اليوم المنصرم، وذلك بعدما قالت مجموعة "فاغنر" إنها استولت على القرية الواقعة في شرق أوكرانيا بالقرب من منطقة يحتدم فيها القتال.



وقالت الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: "إن روسيا ما زالت تركز هجومها على طول الخطوط الأمامية بمدينة باخموت بأسرها حيث تقع قرية ياهيدني".



ويشهد القتال المستمر منذ شهور للسيطرة على باخموت، التي تناقص عدد سكانها من 70 ألفا إلى خمسة آلاف، بعضا من أكثر المعارك استنزافا في الحربة المستمرة منذ عام.



وذكر قائد مجموعة "فاغنر" الروسية يفجيني بريجوزين، السبت، أن قواته استولت على ياهيدني.



وقال يوم الجمعة إنها استولت أيضا على برخيفكا وهي قرية مجاورة لياهيدني على مشارف مدينة باخموت.



لكن النشرة الأوكرانية قالت إن الهجمات لا تزال مستمرة، مشيرة إلى "هجمات فاشلة" بالقرب من ستة مواقع من بينها ياهيدني وبرخيفكا في إقليم دونيتسك.



وقالت النشرة الأوكرانية، الأحد، إن القوات الروسية قصفت 22 موقعا على طول هذا الجزء من الخطوط الأمامية في دونيتسك فيما أحبطت أوكرانيا 71 هجوما في الإقليم وأماكن أخرى على الخطوط الأمامية.