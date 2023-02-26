انت الان تتابع خبر حركة فتح: اجتماع العقبة يأتي لردع الاحتلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد المتحدث باسم حركة "فتح" حسين حمايل، أن الوفد الفلسطيني، الذي يشارك في اجتماع العقبة في الاردن اليوم الاحد، سيبحث في وقف إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في كافة المناطق.



وشدد حمايل في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، على أنه من حق القيادة التحرك على كافة الصعد لحماية المواطنين وردع الاحتلال.



وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال تتطلب حراكا فاعلا وعقد لقاءات دبلوماسية بدعم من مصر والأردن، إضافة للتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، التي تستطيع أن توقف جرائم الاحتلال واجراءاته احادية الجانب.