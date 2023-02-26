انت الان تتابع خبر هزة أرضية تضرب لواء اسكندرون السوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضربت هزة أرضية صباح اليوم الاحد، بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر منطقة لواء اسكندرون.



وأوضح المركز الوطني السوري للزلازل ، أن الهزة جاءت عند الساعة 5.26 صباح اليوم في لواء اسكندرون، بعمق 54 كيلومتراً غرب محافظة إدلب.



وكان مدير المركز الدكتور رائد أحمد أوضح في تصريح لسانا أمس أنه وفق هذه المعطيات يكون الوضع الزلزالي هزات متوسطة محدودة، وعدداً من الهزات الضعيفة، بمعنى أنه يأخذ طابع الاستقرار المرحلي.



ولفت أحمد إلى أن مستوى سطح البحر ضمن الوضع الطبيعي، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تصديقها، وإلى اعتماد المعلومات التي يقدمها المركز فقط."سانا"