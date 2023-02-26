انت الان تتابع خبر بيلاروسيا: بحالة واحدة فقط سندخل حرب أوكرانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤول رفيع المستوى في بيلاروسيا إن الدولة الصغيرة المتحالفة مع موسكو والمجاورة لأوكرانيا لديها ما يصل إلى 1.5 مليون فرد جاهزين للقتال خارج قواتها المسلحة.



ويدعم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا المستمرة منذ عام، حيث سمح له باجتياح أوكرانيا انطلاقا من أراضي بيلاروسيا وتدريب قوات حُشدت مؤخرا داخل بيلاروسيا.



وكان لوكاشينكو أمر هذا الشهر بتشكيل قوة دفاع برية جديدة تضم متطوعين ويصل قوامها إلى 150 ألفا.



وأكد أن جيش بلاده لن يحارب إلا إذا هوجمت بيلاروسيا.



ونسبت وكالة بيلتا للأنباء إلى سكرتير مجلس الأمن في بيلاروسيا ألكسندر فولفوفيتش قوله، السبت: "ستصل بنية التنظيمات، وليس القوات المسلحة، إلى 1.5 مليون شخص في حالة إعلان الأحكام العرفية ووضع الاقتصاد في حالة الحرب".



ويبلغ تعداد بيلاروسيا حوالي 9.3 مليون نسمة.



وذكر تقرير التوازن العسكري الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن قوام الجيش في بيلاروسيا يصل إلى حوالي 48 ألف جندي وقرابة 12 ألف جندي في حرس الحدود.