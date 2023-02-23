انت الان تتابع خبر هل الزلازل والكوارث وراء تراجع منسوب مياه البحر؟ عالم مصري يجيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار تراجع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية، وعدد من المدن المطلّة عليه، هلع الكثير من الناس خلال الساعات الأخيرة، وسط انتشار التفسيرات حول ارتباط هذا الأمر بحدوث الزلازل والكوارث الطبيعية.

وبدوره، قدم الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تفسيرا لهذه الظاهرة، مؤكدا أنّ انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط في عدة مناطق، حدث بسبب تغيّر في ضغط الجو بمقدار 20 بار، والذي يؤدي إلى انخفاض البحر بنسبة 20 سنتيمتراً.

وتابع زكريا، أنّ هناك انحسار بمقدار 30 سنتيمتراً في منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط نتيجة عملية المد والجزر، لذلك فإن اندماج عمليتي "المد والجزر" و"تغيّر الضغط" تسببر بانحسار المياه بمقدار 52 سنتيمتراً.

وقال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، انه لا داعي للهلع، وطمأن الجميع إلى ان ما يحدث أمر طبيعي ولا دخل للهزات الأرضية والزلازل به، منوهاً ان هذا التراجع ليس له أي أضرار، وقد ينتهي خلال أسبوع تقريباً.

والجدير بالذكر، ان عمليات الجزر ظاهرة غير مقلقة، لأن عمليات المدّ هي التي تسبب دائماً المشكلات.