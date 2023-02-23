انت الان تتابع خبر سلطنة عمان تسمح لطائرات الاحتلال بعبور مجالها الجوي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سمحت سلطة عمان لطائرات الاحتلال الإسرائيلية بعبور مجالها الجوي، وفق ما أعلن وزير خارجية الاحتلال، فيما غردت هيئة الطيران المدني العمانية، الخميس، بأن المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحا لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي الشروط، فيما لاقت هذه الخطوة ترحيبا من الاحتلال الاسرائيلي.



وقالت الهيئة "التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944، وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي، نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية".وأعلنت سلطنة عمان، الخميس، السماح لطائرات الاحتلال بعبور مجالها الجوي

