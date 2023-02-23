انت الان تتابع خبر مع ذكرى بدء العملية العسكرية .. معارك عنيفة في باخموت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن قطاع باخموت في مقاطعة دونيتسك، شهد معارك عنيفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، في الوقت الذي أفادت فيه تقارير روسية بأن الجيش الروسي نفذ عمليات قتالية وسط باخموت.



تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن مدينة باخموت وما حولها شهدت معارك عنيفة خلال اليومين الماضيين، مضيفة أن القوات الروسية تستعد "فيما يبدو" لشن هجوم آخر في منطقة أوغليدار.



وجاء في نشرة الاستخبارات البريطانية، اليوم الخميس، أن أوغليدار تعرضت لقصف عنيف.



وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الروسي أنه نفذ عمليات قتالية في وسط مدينة أرتيوموفسك (الاسم الروسي لمدينة باخموت).



وقال مساعد المسؤول المحلي لدونيتسك، يان ياغين، الأربعاء، أن القتال في مدينة أرتيوموفسك يدور بالفعل في وسط المدينة، مضيفا في تصريحات عبر قناة "روسيا 1" التلفزيونية "المبادرة الآن في أيدي مقاتلينا، لقد دخلت قواتنا منذ فترة طويلة من الجانب الشمالي من أرتيوموفسك. الآن يقاتلون بالفعل في وسط المدينة تقريبا".



وأضاف: "إن استسلام القوات الأوكرانية في المدينة هو مسألة وقت، وأعتقد أن ذلك سيحدث قريبا".



وكشف غاغين أن القوات الأوكرانية تواصل القتال في باخموت، مشيرا إلى أن تتكبد خسائر بشرية كبيرة هناك يوميا.



وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "إذا تحدثنا عن الوضع في أرتيوموفسك، فهم يدافعون عنها، لكن على أي حال سيخسرونها. لأن الحقيقة أولاً معنا، ونحن أقوى".



ولفت الانتباه إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني فشل في تحويل باخموت إلى مدينة محصنة، بينما تكبدوا خسائر كبيرة في القوى البشرية هناك.



وقال غاغين: "أصبحت أرتيوموفسك مركزًا لتكبد الخسائر للقوات المسلحة لأوكرانية، حيث يتم القضاء يوميا على قوتهم البشرية هناك".