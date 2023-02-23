انت الان تتابع خبر الإضراب يعم محافظات فلسطين تنديدا بمجزرة نابلس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عمّ الإضراب المحافظات الفلسطينية اليوم الخميس، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس يوم أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.



وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأُغلقت المدارس والجامعات، والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبنا إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.



وذكرت القوى الوطنية الفلسطينية في بيان لها، أن هذا الإضراب يأتي إسنادا لأهلنا في نابلس العصية على الانكسار، وأن شعبنا الوفي سيدافع عن نفسه أمام فاشية الاحتلال ولن ترهبه المجازر.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مدينة نابلس، امس الأربعاء، وارتكبت مجزرة اسفرت عن استشهاد 11 مواطنا، بينهم ثلاثة مسنين، وطفل، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر. "وفا"