انت الان تتابع خبر شهيد في جنين متأثراً بإصابته قبل أسبوعين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد فجر اليوم الخميس، شاب متأثراً بجراحه الخطيرة التي أصيب بها قبل أسبوعين برصاص الاحتلال، في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد نبيل فوزي أبو صباح (٣٠ عاماً)، متأثراً بجروحٍ حرجة جراء إصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن، قبل نحو أسبوعين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين.



واندلعت اشتباكات عنيفة خلال اقتحام الاحتلال لجنين قبل أسبوعين، مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح خطرة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حملته في الضفة الغربية، خاصة مدينتي جنين ونابلس، وكان آخرها أمس الأربعاء، حيث نفذت مجزرة بشعة في نابلس، أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً وإصابة أكثر من 100 آخرين."صفا"