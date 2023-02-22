انت الان تتابع خبر الأمن السعودي يتحرك بسبب ملصقات خطيرة تثير النعرات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشر الأمن العام السعودي عبر صفحته في موقع تويتر، بيانا كشف فيه تفاصيل إلقاء القبض على عدد من قائدي السيارات، في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية، والأسباب التي دفعتهم لذلك.

وأشار الأمن العام، ان بعض قائدي السيارات، قاموا بوضع ملصقات تثير النعرات القبلية، وتزعزع اللحمة الوطنية، فتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ونُشر في البيان، صورا للسيارات والملصقات التي تم وضعها عليها، لكنها لم تكن واضحة، إذ ظهر علم أحمر وبعض العبارات غير المفهومة.

وعلى صعيد آخر، قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يتشاجران في الطريق العام، بسبب خلاف على أفضلية السير، وتم إيقاف الشخصين وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتبين ان الشجار حدث بين وافدين من الجنسية الباكستانية ومواطن سعودي، حيث تم الاعتداء على الأخير بلكمة أفقدته وعيه، وأثار الفيديو الذي وثق الواقعة، حالة من الغضب بين النشطاء، الذين طالبوا باجراء اللازم بحق المعتدين، وبانزالالعقوبة الرادعة عليهما.