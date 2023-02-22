انت الان تتابع خبر دعوات من عرين الأسود للنزول الى شوارع نابلس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت مجموعات عرين الأسود أهالي مدينة نابلس إلى النزول إلى الشارع للتصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغشيم على المدينة و قراها .



وأشارت "عرين الأسود" في بيان مقتضب اليوم الأربعاء إن الفلسطينيين يخوضون معركة الدفاع عن وجودهم، مشيرة إلى أن المجموعات المقاتلة الأخرى في نابلس تتكاتف دفاعا عن حقها المشروع.



وارتفعت حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس، الأربعاء، الى 5 شهداء ، وإصابة اكثر من 45 آخرين بينهم حالات حرجة.







بسم الله الرحمن الرحيم



قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ صدق الله العظيم



يخوض الان ابطال عرين الأسود وكتيبة بلاطة معركة الشرف ،



معركة الدفاع عن وجودكم جميعا ، معركة البطولة والعزة والكرامة ،



ويقف معنا الان الابطال من المجموعات المقاتلة الاخرى في نابلس يداً بيد لنسطر معاً ايات المجد والفداء ،



يا اهلنا في مدينة نابلس والمخيمات والقرى



دعوة من مجموعات عرين الاسود لكل الغيورين ، لكل الشرفاء والاحرار ، للرجال الرجال الذين لا يرضون العار ولم يبنطحوا للإحتلال ، للذين لا يرضون على انفسهم ان يقفوا موقف المتفرجين ، ولم يقبلوا أن تكون انفسهم أدوات لخدمة الاحتلال ،



انزلوا الى الشوارع ، كبروا ، احرقوا الارض تحت اقدام الصهاينة ،



عارٌ على كل من يحمل بندقية ولا ينزل بها لميدان الشرف والرجولة ، عارٌ على كل القاعدين عن الجهاد ، عارٌ على من يسمع النداء ولم يهب للدفاع عن نابلس ورجال نابلس ،



لن تمر المؤامرة ولو على اجسادنا ،



لن يمر بيع الدم والأرض والشرف ولو على ارواحنا ،



الله أكبر الله أكبر الله أكبر



حي على الجهاد



حي على الجهاد



حي على الجهاد



اخوتكم مجموعات عرين الاسود