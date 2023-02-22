انت الان تتابع خبر نابلس : 3 شهداء برصاص الإحتلال وعشرات الإصابات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استشهد 3 مواطنين، اليوم الاربعاء، واصيب 39 مواطنا بينها حالات خطيرة خلال عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة نابلس.



وقالت وزارة الصحة أن المواطنين عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، تامر نمر ميناوي (14 عاما) استشهدوا متأثرين بجروحهم برصاص الاحتلال، فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 26 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، 6 إصابات أحداها حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 4 إصابات بالرصاص الحي، ومستشفى الاتحاد النسائي 3 إصابات.



وقال الهلال الاحمر في نابلس إنه تم نقل مجموعة من الاصابات بالرصاص الحي إلى المشفيات، وهناك العشرات بالاختناق يتم التعامل ميدانيا، ولازالت قوات الاحتلال تمنع الطواقم من الوصول إلى المكان المحاصروذكر مراسلنا ان جنود الاحتلال اطلقوا صاروخين على المنزل المحاصر في المدينة.



وقالت القناة "14 العبرية" ان قوات من وحدة "اليمام" التابعة لجيش الاحتلال اقتحمت حي القصبة في نابلس لإعتقال مطلوب.

واكدت القناة اصابة احد المقاومين خلال محاولته الإنسحاب من المكان بمركبة.



واضافت القناة انه وخلال الاشتباك المسلح انهار المنزل المحاصر.