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ملصقات تثير غضبا في السعودية والامن يتدخل .. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - ألقت الاجهزة الامنية السعودية القبض على عدد من قائدي السيارات بسبب وضعهم ملصقات تثير "النعرات القبلية".

وقال الأمن العام في بيان له اليوم الأربعاء على صفحته في موقع "تويتر": "قبضت الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية".

وأضاف البيان: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام صورا للسيارات والملصقات المذكورة لكنها لم تكن بالوضوح الكافي، إذ ظهرت بعض العبارات غير الواضحة.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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