انت الان تتابع خبر ملصقات تثير غضبا في السعودية والامن يتدخل ..اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ألقت الاجهزة الامنية السعودية القبض على عدد من قائدي السيارات بسبب وضعهم ملصقات تثير "النعرات القبلية".



وقال الأمن العام في بيان له اليوم الأربعاء على صفحته في موقع "تويتر": "قبضت الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية".



وأضاف البيان: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".



ونشر الأمن العام صورا للسيارات والملصقات المذكورة لكنها لم تكن بالوضوح الكافي، إذ ظهرت بعض العبارات غير الواضحة.