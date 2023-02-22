انت الان تتابع خبر الإحتلال يُحاصر منزلاً في نابلس .. و 5 إصابات بالرصاص الحي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الاربعاء على إقتحام البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا.



وكانت قد إندلعت اشتباكات عقب الاقتحام ومحاصرة المنزل .



وزارة الصحة الفلسطينية أفادت أن 5 إصابات طفيفة ومتوسطة برصاص الاحتلال وصلت مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.



وقال الهلال الاحمر في نابلس إنه تم نقل مجموعة من الاصابات بالرصاص الحي إلى المشفيات، وهناك العشرات بالاختناق يتم التعامل ميدانيا، ولازالت قوات الاحتلال تمنع الطواقم من الوصول إلى المكان المحاصر.