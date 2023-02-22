انت الان تتابع خبر هزة أرضية جديدة يشعر بها سكان فلسطين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شعر سكان فلسطينيون في بعض محافظات شمال الضفة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، بهزة أرضية جديدة، مصدرها البحر المتوسط، قبالة بيروت.



وبحسب موقع والا العبري، أفاد بأن هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر شعر بها السكان، مصدرها لبنان.



من جانبه، قال معهد الجيولوجيا لدى الاحتلال: "شدة الهزة الأرضية التي شعر به السكان قبل قليل بلغت 4.5 ريختر، ومصدرها على بعد 81 كم شمال غرب مستوطنة نهاريا".



وأشارت مصادر إعلامية لبنانية إلى أن سكان عدة مناطق في البلاد، وخاصة بيروت هرعوا للشوارع بعد الهزة الأرضية الأخيرة.