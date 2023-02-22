انت الان تتابع خبر الكويت .. منع وزير سابق من السفر لاتهامه بالاحتيال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منعت النيابة العامة الكويتية وزيراً سابقاً متهماً بالنصب والاحتيال عبر مشاريع وهمية وغسل أموال، تصل قيمتها إلى 60 مليون دينار (196 مليون دولار)، من السفر لخارج البلاد.



ووفقاً لما نشرته صحيفة "الراي" المحلية، أمس الاثنين، فقد تلقت النيابة العامة شكوى نصب واحتيال من 21 شاكياً، ضد شركة استثمارية كان على رأسها وزير سابق، وأخرى عقارية كان وزير حالي يعمل مديراً لإدارة الاستثمار العقاري فيها، قبل توزيره وخلال الفترة الزمنية المشمولة بالشكوى.



وحسب الشكوى، فإنه من عام 2012 وحتى 2019 قام المتهمون بالاستيلاء على أموال الشاكين، بعد إقناعهم بامتلاك الحق في استثمار وإدارة وتأجير وتشغيل وتسويق حقوق الانتفاع لوحدات فندقية في أحد أبراج مكة المكرمة.



وأفاد الشاكون بأنهم أبرموا مع المشكو في حقهم عقوداً ووثائق إيجار شرعي لوحدات فندقية، إذ يستأجرها العميل من الشركة لمدة محددة مقابل مبلغ يدفع مقدماً، قبل أن يكتشفوا أن المشروع وهمي.



ولم تفصح الصحيفة عن هوية المتهمين كما لم تذكر إن كانت النيابة قد أمرت بضبطهم أو حبسهم من عدمه.



وتعمل الكويت منذ سنوات على محاربة الفساد الحكومي واستغلال النفوذ، وقد جرت محاكمة العديد من المسؤولين بتهم تتعلق بالتربح وغسل الأموال والاختلاس والاحتيال.