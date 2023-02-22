انت الان تتابع خبر هزة أرضية تضرب صيدا جنوبي لبنان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام لبنانية بحدوث هزة قوية شعر بها سكان مدينة صيدا جنوبي البلاد، صباح اليوم الأربعاء.



وبحسب وسائل الإعلام فإن الهزة استمرت لعدة ثواني، ما أصاب سكان المدينة بحالة من الهلع والخوف.



وأظهرت مراصد الزلازل العالمية أن قوة الزلزال بلغت 4.4 درجات على مقياس ريختر، بعمق بلغ 10 كيلومتر، ووقع قبالة سواحل البحر في مدينتي صيدا وبيروت.



ويبعد الزلزال عن العاصمة عمّان مسافة 222 كيلو مترا، بحسب مراصد الزلازل العالمية.