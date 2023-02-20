انت الان تتابع خبر وزير الخارجية العراقي ينفي شروطا أمريكية للتطبيع مع إسرائيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الاثنين، وجود أي شروط أمريكية بشأن التطبيع مع إسرائيل.



وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن "الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن من ضمنها التطبيع مع الكيان الصهيوني، عار من الصحة".



وأضاف أن "الهدف من زيارة واشنطن كان اقتصاديا، وناقشنا القضايا السياسية ومحاربة الفساد وتعزيز العلاقات بين البلدين".



وأشار حسين إلى أن "احتياطي العراق تجاوز الـ100 مليار دولار، والعملة العراقية قوية، والدولار سيبدأ بالانخفاض مقابل الدينار".