انت الان تتابع خبر العلاقات السعودية ــالإيرانية انقطعت منذ إعدام نمر النمرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران مستعدة للارتقاء بعلاقاتها مع الرياض إلى مستوى جديد، في حال وافقت الرياض خوض غمار مفاوضات جادة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن بلاده أوضحت للسعودية مرارا، استعدادها لنقل مستوى علاقاتهما الثنائية، من المستوى الأمني فقط، إلى التفاعل البناء بين وزارتي خارجية البلدين، في حال أظهرت السعودية رغبتها باستكمال المفاوضات الجادة بينهما، وفتح سفارات وقنصليات البلدين المغلقة.



وأكد كنعاني على رغبة إيران في تطبيع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.



وكانت العلاقات الدبلوماسية قد انقطعت بين طهران والرياض عام 2016 عقب الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل بعض المحتجين على إعدام الرياض للعالم الشيعي الشهير نمر النمرة.



وأعرب الجانبان السعودي والإيراني في الأشهر الأخيرة، عن رغبتهما في حل الخلافات الدائرة بينهما، إلا أن إيران وجهت أصابع الاتهام نحو المملكة العربية السعودية، عقب اندلاع الاضطرابات الأخيرة في طهران، جراء وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.