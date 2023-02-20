انت الان تتابع خبر الأمن العراقي يلقي القبض على مسؤول كبير في داعش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكنت طواقم مديرية استخبارات وأمن بغداد من القبض على مسؤول كبير في كتيبة الدفاع الجوي في تنظيم "داعش"، في منطقة الدورة ببغداد، اليوم الاثنين.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان صحفي، أن طواقم مديرية استخبارات وأمن بغداد، تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر تنظيم "داعش" في منطقة الدورة ببغداد، بالتنسيق مع الفرقة الـ 17 في محافظة صلاح الدين، ضمن جهود المديرية العامة للاستخبارات العراقية في مواجهة فلول العصابات الإرهابية.

