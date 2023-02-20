انت الان تتابع خبر بيان من الجيش المصري بشأن المساعدات البحرية لسوريا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت القوات المسلحة المصرية ان إمدادات تابعة لها صباح اليوم الاثنين قد وصلت إلى ميناء اللاذقية السوري.



وكما جاء في بيان الجيش المصري "وصلت سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، تضامنا مع سوريا وشعبها الشقيق ووقوفًا إلى جانبها في هذه المحنة الإنسانية الأليمة".



كما أرسلت جمعية الهلال الأحمر المصري مساعدات عاجلة تقدر بنحو 200 طن من المواد الإغاثية ( خيام – بطاطين – مراتب – ملابس متنوعة – أدوية ومستلزمات طبية - أغذية) وقد تم وصول المساعدات الإغاثية للشعب السوري.