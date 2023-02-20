انت الان تتابع خبر لليوم السابع .. الأسرى الفلسطينيون يواصلون عصيانهم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل الأسرى الفلسطينيون القابعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، ولليوم السابع، خطوات "العصيان" الجماعي ضد إدارة السجون الإسرائيلية، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم.



وكانت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أعلنت أمس في بيان، أن الخطوات النضالية التي بدأها الأسرى في سجون الاحتلال، لمواجهة حرب المتطرف بن غفير، على الأسرى، لن تتوقف إلا بتحقيق حريتهم.



ودعت لجنة الطوارئ أبناء الشعب الفلسطيني في كل الساحات لنصرة الأسرى كل حسب المستطاع، كما دعت إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب نصرة للأسرى ولأهلنا في القدس، الذين يبطش الاحتلال بهم والتضييق عليهم من خلال هدم بيوتهم والاستيلاء على أموالهم، وغيرها من الممارسات العنصرية.



وكانت إدارة سجون الاحتلال قد فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من المعتقلات، ردا على خطوات "العصيان" التي نفذوها رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف بن غفير.



ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780 اسيرا، بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.