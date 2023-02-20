انت الان تتابع خبر في زيارة مفاجئة .. الرئيس الامريكي في أوكرانيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر أوكرانية، الإثنين، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة.



ويأتي ذلك في خضم زيارة بايدن لبولندا، الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى لاجتياح روسيا لأوكرانيا التي قالت إنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات في أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.



وتسببت الحرب التي بدأت في 24 فبراير من العام الماضي في مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين وتحويل مدن إلى أنقاض في مساحات شاسعة من جنوب وشرق أوكرانيا.