انت الان تتابع خبر ارتفاع عدد الوفيات .. آخر معطيات الزلزال بتركيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد الوفيات المؤكدة في تركيا بسبب الزلزال إلى ٤١ ألف حتى مساء الأحد، ليصل إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى ٤٤.٧٠٨ أشخاص، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية التي نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" عن وكالة الكوارث الوطنية التركية .AFAD



وقال رئيس الوكالة الوطنية التركية، يونس سيزر، للصحفيين في أنقرة، الأحد، إن أعمال البحث والإنقاذ انتهت في ٩ مقاطعات من أصل 11 مقاطعة مدرجة على أنها منطقة كوارث زلزال.



وأضاف أن عمليات الإنقاذ كانت جارية في كهرمانماراس، موقع الزلزال، وهاتاي، التي تعتبر واحدة من أكثر المقاطعات تضررا. وأكد سيزر: "نواصل هذه الجهود كل يوم على أمل الوصول إلى أخ أو أخت لنا على قيد الحياة".

وأعلن رئيس بلدية هاتاي، لوتفو سافاس، إن ٢١ ألف ماتوا في المقاطعة جراء الزلزال، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي للقتلى المؤكدين في تركيا.

وقال سافاس لقناة هابر ترك: "يجب إزالة ٨٠ في المئة على الأقل من المباني في أنطاكيا". وأنطاكيا هي عاصمة هاتاي وموقع مدينة أنطاكية القديمة.

وأضاف سافاش أنه 24 ألف مصاب سقطوا في أنحاء هاتاي، الواقعة بين سوريا والبحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت "أسوشيتد برس" أنه مع قرب انتهاء جهود البحث والإنقاذ للناجين المدفونين تحت أنقاض زلزال 6 فبراير في تركيا، تحركت فرق الهدم لإزالة أكوام الأنقاض التي خلفتها أسوأ كارثة في تاريخ تركيا الحديث.

وأشارت الوكالة إلى أنه بينما تتواصل حاليا عمليات الإنقاذ في مقاطعتي كهرمانماراس وهاتاي، الأشد تضررا، لا توجد علامات تشير إلى أن احتمالية وجود أشخاص على قيد الحياة تحت الأنقاض حتى الآن، وذلك منذ، السبت، عندما انتشال ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، أم وأب وصبي يبلغ من العمر 12 عامًا، من مبنى منهار في هاتاي، قبل أن يموت الصبي في وقت لاحق.

وقالت الأمم المتحدة إن تحديد العدد الكامل للقتلى في سوريا قد يستغرق بعض الوقت، بحسب "أسوشيتد برس".

ونقلت "أسوشيتد برس" عن إدارة الكوارث في تركيا إن نحو 6040 هزة ارتدادية أصابت 11 مقاطعة تشكل منطقة الكارثة التي أعلنتها الحكومة في الأيام التي أعقبت الزلزال الأولي الذي كان بقوة 7.8 على مقياس ريختر، وأعقبه بعد ٩ ساعات هزة بقوة 7.5 درجة، في حين أن 40 هزة ارتدادية أخرى كانت قوتها من 5 إلى 6 درجات، وتم تسجيل واحدة عند 6.6.

وفي مؤتمر صحفي متلفز في أنقرة، قال المدير العام للوكالة، أورهان تاتار، "من المهم للغاية الابتعاد عن المباني المتضررة وعدم دخولها." كما حذر من "كوارث ثانوية" مثل الانهيارات الأرضية وانهيارات الصخور.

وقالت وزارة البيئة والعمران التركية، الأحد، إن عمليات التفتيش عثرت على 105794 مبنى إما مدمرين أو معرضين لأضرار بالغة بحيث تتطلب الهدم، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

وأوضحت الوكالة أن هذه الأرقام خاصة بتركيا ولم تشمل المباني المنهارة والمتضررة في سوريا.