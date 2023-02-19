انت الان تتابع خبر الإحتلال يواصل منع دخول الأدوات الطبية لغزة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع إدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية إلى مستشفيات القطاع لليوم 436 .



وحذر الوكيل المساعد لوزارة الصحة في قطاع غزة المهندس بسام الحمدين في بيان اليوم الاحد، من أن استمرار منع إدخال الأجهزة الطبية يضاعف من معاناة المرضى الذين ينتظرون التدخلات العلاجية والجراحية.



وطالب المؤسسات الدولية والإنسانية بالضغط على الاحتلال والسماح بدخول الأجهزة الطبية إلى مستشفيات وزارة الصحة