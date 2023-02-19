انت الان تتابع خبر تركيا .. البرلمان يمدد تعليق عمله حتى 28 فبراير الجاري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نائب رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية في تركيا مصطفى إيليتاش بأن نواب البرلمان قرروا تمديد تعليق عمل المجلس التشريعي حتى 28 فبراير الجاري بسبب الزلازل المدمرة.وكان إيليتاش قد كتب في تغريدة على "تويتر": "نظرا لأن معظم النواب في منطقة الزلزال، قررت أحزاب البرلمان تمديد تعليق العمل حتى 28 فبراير الجاري".



وتم تعليق عمل البرلمان التركي في 6 فبراير الجاري. ويقوم العديد من النواب الأتراك بتنسيق تقديم المساعدات للمتضررين في الزلزال.