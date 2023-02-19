مستوطنون يعتدون على مسجد السنية في الخليل

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رياض - احمد صلاح - اعتدى مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الأحد، على مسجد السنية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وقالت دائرة أوقاف الخليل في بيان، إن عددا من المستوطنين المتطرفين اقتحموا ساحات المسجد ومرافقه وحطموا زجاج نوافذه بالحجارة وخطوا عليه شعارات عنصرية تدعو لقتل العرب والمسلمين وتهجيرهم من المنطقة وسط سخط شعبي.



ويستهدف الاحتلال مسجد السنية في البلدة القديمة وسط الخليل العتيقة ويحاولون السيطرة عليه، حيث يغلق الطرق المؤدية إليه باستثناء طريق واحد، أخضعه الجيش الإسرائيلي للرقابة والتضييق على المواطنين.(بترا)