انت الان تتابع خبر صور لآثار العدوان الإسرائيلي على سوريا ..اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا صورا تظهر آثار العدوان الصهيوني الذي استهدف مواقع في دمشق ومحيطها، وألحق أضرارا ببعض المناطق الأثرية في العاصمة.



وأوضح مصدر في المديرية العامة للآثار والمتاحف، أن الأضرار طالت المكاتب الإدارية لقلعة دمشق وأدت لدمار كبير في معهد الفنون التطبيقية والمعهد المتوسط للآثار، وكلها مؤسسات تعليمية، مبينا أن الفرق الفنية التابعة للمديرية تقوم الآن بمسح أولي لتقييم الأضرار.



ولقي خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف نقاطا في دمشق ومحيطها فجر اليوم الأحد من ضمنها أحياء سكنية.