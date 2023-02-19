انت الان تتابع خبر المقدسيون ينفذون عصيانا مدنيا تنديدا بجرائم الاحتلال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عم الإضراب الشامل، اليوم الأحد، عددا من البلدات والمناطق في مدينة القدس المحتلة، تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي، تنديدا بسياسة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم.



وأغلقت مداخل مخيم شعفاط وبلدات العيسوية وعناتا والرام، من الساعة الثالثة فجرا، كما دعت القوى الوطنية والإسلامية، في بيان، إلى مقاطعة الاحتلال بشتى الطرق، ودعت العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.



ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، صباح اليوم، عند مدخل قرية العيسوية وجبل المكبر، وذلك بعد تنفيذ العصيان المدني، دون أن يبلغ عن إصابات.(بترا)