انت الان تتابع خبر بوتين يكشف عن مكامن قوة روسيا في قطاع الغاز والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته بمناسبة الذكرى الـ30 لتأسيس شركة "غازبروم"، عن مكامن قوة روسيا في قطاع الغاز، بما في ذلك كبرى حقولها من الغاز.



وخلال حديثه أشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا تمتلك احتياطيات فلكية من الغاز الطبيعي بالنسبة لأي دولة في العالم.



وقال بوتين: "لدى روسيا حقلا بوفانينكوفسكوي وخاراسافيسكوي، في الحالة الأولى (تبلغ احتياطيات) الحقل 4.9 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة قرابة خمسة تريليونات وفي الحالة الثانية نحو تريليوني (متر مكعب) هذه احتياطيات فلكية لأي بلد".



وعن آفاق سوق الغاز العالمية، قال بوتين: "الزيادة في استهلاك الغاز في المستقبل ستكون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين".



من جهته أشار رئيس شركة "غازبروم" الروسية ألكسي ميللر، إلى أن قلب قطاع الغاز الروسي النابض هو حقل بوفانينكوفسكوي في شبه جزيرة يامال، وقال إن "المركز الرائد في الإنتاج هو مركز إنتاج الغاز في يامال وقلبه هو حقل بوفانينكوفسكوي".