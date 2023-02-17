المغرب وبريطانيا يتبادلان وجهات النظر بالقضايا الاقليمية والدولية

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رياض - احمد صلاح - أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اتصالا هاتفيا مع وزير الدولة البريطاني لشمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والأمم المتحدة والكومنولث طارق أحمد.



واستعرض الوزيران التطورات الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية في إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة انعقاد الدورة الثانية لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في 16 فبراير الجاري بالرباط، والاستعدادات لعقد الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين خلال شهر مارس 2023.



وشكّل هذا الاتصال مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



في هذا السياق، تناول الجانبان تطورات الوضع في الشرق الأوسط ومستجدات الصراع الفلسطيني-الاحتلال الاسرائيلي، حيث عبّر وزير الخارجية المغربي عن رفض المملكة المغربية لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية الأخير بتكثيف الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية، ولكل الإجراءات الأحادية التي تقوّض فرص السلام، معربا عن قلق المغرب من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما ذكر بوريطة بمحددات الموقف الثابت للمملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس – رئيس لجنة القدس، مؤكداً على تشبث المملكة بحل الدولتين المتوافق عليه دوليا، من أجل إرساء أسس السلام والاستقرار.